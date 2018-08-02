Şampiyon Boğalar törenlerle karşılandı

Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası’ için Muğla ve Aydın’dan gelen 8 boğa, Artvin’de horanlarla karşılandı.

Kafkasör Yaylası’nda Karadeniz ve Ege bölgelerindeki illerden getirilen boğalar bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası’nda boy gösterecek.

Güreşecekleri ortama uyum sağlamaları için 10 gün önceden kentte kapma girecek olan Kuçük Ağa, Deli Kadir, Legolas, Çılgın Çocuk, Yörük Ali, Meksilalı, Alvin, ve Ulubey isimli boğalar Artvin halkından da yoğun ilgi gördü.

Kafkasör yaylasında 12 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek olan ve Türkiye Şampiyonlarını belirleyecek güreşlerde Aydın’dan gelen Necati Kor’e ait Meksikalı isimli 7 yaşındaki 700 kiloluk boğa ile güreşlere Artvin’den katılacak olan Fikret Beyaz’a ait 7 yaşına 700 kg ağırlığındaki Dimitri isimli boğanın kapışması belirleyecek. Diğer bir şampiyonu ise Artvin ve İstanbul illerden gelen boğaların katılımıyla olacak. İstanbul gelen Çetin Uğral’a ait 6 yaşındaki 800 kilogramağırlığında Ulubey isimli boğa Artvin’den katılan Haluk Koçer’e ait 6 aşındaki 800 kilogramlık Pablo Escobar FAblo isimli boğayla karşı karşıya gelecek

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye şampiyonasına geçen yıla oranla daha çok katılımın olduğunu belirten Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer amaçlarının bu şampiyonayi tüm Türkiye’ye ve dünyaya yayıp boğacılık geleneğini tanıtmak olduğunu söyledi. Koçer, “Geçtiğimiz yıl Ege’den gelen arkadaşlarımız 4 boğayla katılmıştı. Bu yıl 8 boğayla bölgelerini temsil edecekler. Toplam 48 adet pehlivan boğalarımızı Kafkasör yaylasında mücadele edeceğinden dolayı heyecanlı ve mutluyuz. Gelen misafir boğalarımız Kafkasör yaylasında 10 günlük kampa girecek, sahaya alışacaklar iklime alışacaklar. Boğacılık Artvin için önemli bir yer tutuyor. Bu organizasyonlar boğaların ve geleneğin devam etmesi için önemli bir adım. Normalde bir boğa 36 ay içinde kesilirken, bizim 20 yaşında olan boğalarımız var" diyerek sözlerini tamamladı.

11-12 Ağustos günlerinde Kafkasör arenasında gerçekleşecek olan Türkiye Boğa güreşleri Şampiyonasına, İstanbul, Muğla, Aydın, Erzurum, Rize ve Artvin illerinden katılacak olan 48 boğa 13 kategoride mücadele edecek.