Sarp Sınır Kapısı giriş çıkışlarında artış yaşandı

Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan ve Kafkaslara ve Orta Asya'ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'ndaki yolcu giriş çıkışlarında büyük artış yaşandı. Bu artış sonucu 2018'in ilk 8 aylık döneminde Türkiye ekonomisine yaklaşık 65 milyon TL'lik gelir sağlandı.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye yolcu giriş çıkış sayısı artarken, araç giriş çıkış sayısında ise azalma yaşandı. Türkiye tarafında yaya geçişleri artış gösterirken, oto yakıtı almak için Gürcistan'a geçmek isteyenler, ülkede uygulamaya konulan trafik sigorta zorunluluğu nedeniyle araçla geçişleri önemli ölçüde azalttılar. Araç sürücülerinin Gürcistan'da uygulanan zorunlu trafik sigortası, döviz kurlarındaki ve Gürcistan para birimindeki artış ve oto yakıt fiyatlarının Türkiye ile eş değere ulaşması sebebiyle Türkiye'den kimsenin yakıt almaya geçmediği aksine Gürcistan'dan yakıt almaya Türkiye'ye gelindiği belirtildi.

2018 yılında yolcu giriş çıkışında yüzde 20'lik artış yaşandı

"Sarp Sınır Kapısı'nda 2017 yılında yaklaşık 20 bine yakın yolcu giriş çıkış olurken, 700 bin araç giriş ve çıkış yaptı" diyen Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, “Bununla beraber 200 bin tır çıkışı oldu. 2018 yılında baktığımızda ise yolcu giriş çıkışında yaklaşık yüzde 20'lik bir artış görüyoruz. Ancak kapı, inşaat halinde olması sebebiyle yetersiz kalıyor. Özellikle tır giriş çıkışlarında diğer kapının açılması sebebiyle azalma var. Genele baktığımızda 2017 yılında 99 milyon bir gelirimiz var. 2018 yılı 8 aylık bir çizelgeye baktığımızda 65 milyon TL'ye ulaştık. Şu an itibarıyla yüzde 10'luk bir artış görünüyor. Tabi kapı yenilenerek aktif olarak faaliyete geçtiğinde bu oran daha da artacak” dedi.

Gürcistan'dan Türkiye‘ye tekstil ve gıda almak için gelenler de var

Ülke ekonomisine geçen yıl 99 milyon TL katkıda bulunan sınır kapısının katkısının 2018'in ilk 8 ayında 65 milyon TL'ye kadar ulaştığını söyleyen Kaymakam Akpınar, “Genele bakarsak geçen yıla göre yüzde 10'luk bir artış var. Yakıt almak için geçmek isteyenlere sigorta zorunluluğu getirilmesi ve kurlarda olan değişim nedeniyle sayısının giderek düştü. Gürcistan'dan Türkiye‘ye tekstil ve gıda almak için gelenlerde var. Onlarında sayısı arttı. Bu durum Türkiye'ye ayrı bir gelir kaynağıdır” diye konuştu.