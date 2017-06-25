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25 Haziran 2017 09:37

Sarp Sınır Kapısında bayram yoğunluğu

Sarp Sınır kapısında, Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk daha da arttı.

Sarp Sınır Kapısında bayram yoğunluğu

25 Haziran 2017 09:37

Gürcistan’a yük götüren tırların yanı sıra bayram tatilini Batum’da geçirmek isteyenlerin de eklenmesi ile Sarp Sınır kapısında uzun araç kuyrukları oluştu.


Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ile Orta Asya ülkelerine, Gürcistan’ın da Türkiye üzerinden Avrupa’ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’ndaki yolcu ve araç yoğunluğu Ramazan Bayramı dolayısı daha arttı. Özellikle giriş için sıra bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluştururken yoğunluğun bayram boyunca süreceği belirtildi.


Yolcu giriş çıkışı açısından Türkiye’nin en büyük sınır kapısı olan Artvin-Hopa Sarp Sınır Kapısında yaşanan hareketlilik bölge turizmine de yansıyor.




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