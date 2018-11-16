Türkiye'nin Kafkasya'ya açılan kapısı olan Sarp Sınır Kapısı'nda kaçakçılara geçit verilmiyor. Uzman dedektör köpekler ve son teknoloji teknik ekipmanlarla yapılan operasyonlarda son bir ayda Gürcistan'dan Türkiye'ye sokulmak istenen kubar esrar, çok sayıda gözlük ve kol saatleri ile sahte ballara ek konurken, Gürcistan'a kaçırılmak istenen ise 2 bin 40 parça tarihi eser de ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden son bir ayda gerçekleşen operasyonlarla ilgili yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Kayseri 'den Artvin'e seyir halindeki bir firmaya ait yolcu otobüsünü Arhavi ilçesi sınırlarında durdurdu. Jandarma ekipleri, yolculardan F.T'nin (38) üzerinde ve çantalarında arama gerçekleştirdi. Aramada, çeşitli dönemlere ait 1442 adet sikke ile 598 adet obje olmak üzere toplam 2 bin 40 adet tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserlerin Sarp Sınır Kapısı üzerinden Gürcistan'a kaçırılmak istendiği düşünülüyor. Olayla ilgili F.T. gözaltına alındı.

Vuslat'tan kaçamadılar

Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yol emniyet ve kontrol devriyesi kapsamında, Kemalpaşa ilçesine bağlı Üçkardeş köyü mevkiinde şüphe üzerine bir otomobili durdurulan araçta, Narkotik dedektör köpeği 'Vuslat'ın' da eşlik ettiği aramada; Gürcistan uyruklu N.J (21) ile L.K.'ye (22) ait çantalarda, 19 gram kubar esrar, 32 adet uyuşturucu hap, 1 adet esrar ayıklama aleti ile 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgusu sürüyor.

Gözlükleri yakıt deposuna zulalamışlar

Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Gürcistan vatandaşı Zaza Gorgiladze idaresindeki CE500LI plakalı aracın yakıt deposu içerisinde iki ayrı bölme oluşturulduğu, alt bölmede araca ait akaryakıt bulunduğu üst bölmede ise derinliği 38 cm, genişliği 110 cm ve yüksekliği 56 cm olan bir bölme içerisinde toplamda bin 910 adet gözlük cinsi eşya ile 120 adet zincir şeklinde el çantası için kol askısı ve buna ait bağlantı aparatları cinsi eşyalar yurda illegal olarak sokulmak istenirken ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların gümrüklenmiş değerinin 128 bin TL'nin üzerinde olduğu bildirildi.

Bir başka Türk Vatandaşın hareketlerinden şüphe duyan ekip şahsa ait otobüste yapılan arama sonucunda, aracın içerisinde koltuk altlarına saklanmış vaziyette piyasa değeri 16 bin 650 TL tutarında 207 kg bal cinsi eşya ele geçirildi. Yakalanan bal cinsi eşyanın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılan analizinde; insan sağlına zararlı olduğu ve tüketiminin uygun olmadığı belirlendi.

Yine Gürcistan'dan Ülkemize giriş yapmak üzere, Narkotik Dedektör Köpeği ‘Ateş'in de tepki verdiği metal kutu içerisine gizlenmiş vaziyette yaklaşık 9 gram kubar esrar ele geçirildi.

Dünyaca ünlü markaların imitasyonlarını yurda sokarken yakalandılar

Gürcistan'dan ülkemize giriş yapmak üzere aracıyla Sarp Gümrük Kapısı'na gelen yabancı uyruklu bir şahsın aracında yapılan aramada LPG tankının araç ile bağlantısının kesilerek içerisine zula yapıldığı tespit edildi. Zula içerisine gizlenmiş vaziyette 770 adet kol saati ele geçirilirken, el konulan saatlerin içerisinde dünyaca ünlü Rolex ve Hublot gibi markalara ait saatlerin imitasyonlarının olduğu görüldü.

Nargile tütününü yurda kaçak sokmaya çalışmışlar

Yine gerçekleştirilen bir operasyonda bir aracın tavandaki gizli bölmenin açılmasına yarayan düzenek kurulduğu ve bu bölmenin içine gizlenmiş vaziyette piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 300 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Son bir ay içinde ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucu ele geçirilen kaçak eşyalara el konulurken, şüpheli şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunularak Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.