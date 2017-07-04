Sarp Sınır Kapısı’nda süs köpeği operasyonu

Artvin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda ülkeye yasa dışı yollardan gümrük kaçağı süs köpeği getirildiği bilgisine ulaşıldığı belirtildi. Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı’na gelen U.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan yolcu otobüsünün durumundan şüphelendi.

X-Ray cihazına çekilen otobüste yapılan aramada, aracın ön iki teker arasına saklanmış özel bölmede 3 kutu içerisinde toplam 15 adet pomerian cinsi yavru süs köpeği ile araç yedek parçaları ile 40 kilo kavurma ele geçirildi.

Söz konusu ele geçirilen köpekler ile malzemelerin otobüste yolcu olarak bulunan İran uyruklu M.M.’ye ait olduğu belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 64 bin lira olan yavru süs köpekleri ile ele geçirilen malzemeler ile yolcu otobüsüne el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Açıklamada ayrıca, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten tahkikat dosyası tanzim edilerek şüpheli şahıslar hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.