Sarp Sınır Kapısı'nda ve resmi kurumlarda geri dönüşüm kampanyası

Artvin'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sarp Sınır Kapısı'nda ve kamu kurumlarına yerleştirilen kutular ile atıklar ayrıştırılacak.

Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan 'Sıfır Atık Projesi' ile kurumlarda ortaya çıkan atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçilmesi ve ekonomiye geri kazandırılması amacıyla Artvin Valiliğinin girişimleriyle kamu kurum ve kuruluşlarda seferberlik başlatıldı. Atıkların kaynağında ayrı ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan proje ile atıkların ayrıştırılarak israfın önüne geçileceğini belirten kurum yetkilileri ve vatandaşlar, bu kapsamda tüm kamu binalarına, okullara ve Sarp Sınır Kapısı'nın önünde de konulması istendi. ayrıştırma kutularında biriken çöpler günlük olarak ilgili toplayıcı firma tarafından alınarak ülke ekonomisine geri kazandırılacak.

Bu arada, Artvin Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslar ile ev hanımları ve üniversite öğrencilerine atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda eğitimler veriliyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs öğretmeni Gökçen Yalçın tarafından ev hanımlarına ve üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak atıkların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında kurslar açıldı.

Kursiyerlerden 53 yaşındaki ev hanımı Seniye Bolluk, ”Ben bu kursu duyduğumda çok ilgimi çekmişti. Kursa yazıldım ve öğretmenimin yardımıyla kağıtta, plastikten, camdan ve pillerden çeşitli hediyelik süs eşyaları üretmeye başladım. Ürettiğim ürünleri hem geri dönüşüme kazandırmanın hem de satarak aile bütçeme katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.