Sınırda mantar kuyruğu

Artvin Valiliğinin katkılarıyla yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen orman dışı ürünlerin değerlendirildiği kayın mantarı yetiştiriciliği projesi kapsamında üretilen kayın mantarından üreticiler ilk mahsullerini almaya başladı.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan ve yılda yaklaşık 7 milyonun insanın giriş çıkış yaptığı Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye tarafından oluşturulan stantlarda önceden aşçılar tarafından özenle hazırlanarak kayın mantarıyla pişirilen 5 çeşit yemek, düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Birbirinden leziz mantar yemeklerine vatandaşların yoğun ilgi göstermesi üzerine adeta izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar mantar alabilmek için ezilme tehlikesi geçirdiği gözlendi.

Sarp Sınır Kapısından giriş ve çıkış yapan binlerce kişi mantar üreticilerinin oluşturmuş olduğu yemek standı önünde toplanarak mantar yemek için uzun kuyruklar oluştururken etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiye mantar yemekleri dağıtıldı.

Artvin İli Mantar Yetiştiriciliği Başkanı Ali Fuat Beyez, kayın mantarı yetiştiriciliği projesinin orman köylüsü için adeta altın niteliğinde gelir getirecek bir proje olduğunu belirterek, orman köylülerinin az maliyetle önemli bir gelir elde etmeye başladıklarını söyledi.

Türkiye'de kayın mantarı üretimi yapılan tüm illeri gezerek bilgi sahibi olduklarını ifade eden Beyaz, "Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 50 hibe destekli projelerinden faydalandık. Sayın Valimiz Ömer Doğanay'ın büyük destekleriyle bugün ilimiz genelinde 27 tam otomasyonlu mantar üretim serası kuruldu. Bunlardan 8 seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız"dedi.

Ürettikleri mantarların tamamen doğal olduğunu, herhangi bir katkı maddesi bulunmadığını belirten Beyaz, "Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir. Hepinize afiyet olsun." dedi.

Etkinlikte, aşçılar tarafından pişirilen mantar yemekleri, vatandaşlara ikram edildi.

Tanıtım etkinliğine, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Artvin Muhtarlar Derneği Başkanı Cafer Azizağaoğlu, mantar üreticileri ile vatandaşlar katıldı.