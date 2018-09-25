Sular altında kalacak Yusufeli'nden sular altında kalacak Hasankeyf'e ziyaret

Artvin'de Yusufeli Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kalacak olan Yusufeli'nden Ilısu Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kalacak olan Batman'ın Hasankeyf ilçesine bir ziyaret düzenlendi.

Ziyarete Yusufeli İlçe Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, beraberlerinde il ve belediye encümenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlardan oluşan 26 kişilik heyetle ilk önce Batman Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından Ilısu Barajı'nın yapımı nedeniyle sular altında kalacak Hasankeyf'e geçen heyet, burada çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Yeni yerleşim yeri ve kamulaştırma hakkında bilgiler alan heyet, Ilısu Barajı sahasını da gezdi.

Geziyle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Bu gezinin amacı daha önceden baraj yapılan ve iskan gören yerlerde yapılan çalışmaları yerinde görüp Yusufeli'nde benzer hataları yapmamaktır. Yeni ilçenen ve köylerin kurulmasında hata payını en aza indirerek bizden önceki tecrübelerden yararlanmaktır” dedi.