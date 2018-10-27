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Sürücülerin dikkati yavru yaban keçisini kurtardı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde sürücüler köpeklerin saldırısına uğrayan yavru yaban keçisine hemen müdahale ederek yavru keçiyi köpeklerden kurtarmayı başardı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde sürücüler köpeklerin saldırısına uğrayan yavru yaban keçisine hemen müdahale ederek yavru keçiyi köpeklerden kurtarmayı başardı.


Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde meydana gelen olayda sürücüler, yolda 5 köpeğin saldırısına uğrayan yavru yaban keçisini görünce hemen harekete geçerek müdahale etti. Sürücüler yaptıkları müdahale ile yavru yaban keçisini köpeklerden uzaklaştırarak kurtarmayı başarırken yavru yaban keçisi daha sonra korumaya alınarak veterinere götürülüp tedavisi sağlandı.


Yapılan muayenede yavru yaban keçisinin boğuşma sırasında çeşitli yerlerinden yara aldığı belirlenirken, tedavisinin ardından doğaya salıverileceği belirtildi.

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