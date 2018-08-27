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27 Ağustos 2018 22:12

Tartıştığı kişi tarafından vurulan taksici hayatını kaybetti

Artvin’de tartıştığı kişi tarafından vurulan taksici hayatını kaybetti.

Tartıştığı kişi tarafından vurulan taksici hayatını kaybetti

27 Ağustos 2018 22:12


Edinilen bilgiye göre olay, Artvin’in Hopa ilçesinde saat 05.00 sularında meydana geldi. Taksi şoförü İshak Köse (25), minibüs duraklarında küfürlü konuştuğu gerekçesiyle uyardığı kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan henüz kimliği belirlenemeyen kişi, belinden çıkardığı tabanca ile İshak Köse’ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, olaydan sonra kaçan grubu arıyor.




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