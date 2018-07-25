Telefon dolandırıcılarından yüklü miktarda parasını son anda kurtardı

Artvin’de Erhan Sarı adlı kişi, kimliği belirsiz kişilerce telefonuna mesaj yoluyla gelen bilgilerle ilgili işlem yapılması konusunun ardından daha sonra kendisini arayan banka görevlisi sayesinde dolandırılmaktan kurtulduğunu belirterek konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Telefonuna mail yoluyla mesaj geldiğini ve daha sonra telefonunu 2 saat kadar donarak herhangi bir işlem yapamadığını kaydeden Sarı, bir süre sonra bankadan arayan görevlinin kendisinden onay kodu istemesinden sonra durumu fark ettiğini söyledi.

Kendisini dolandırmaya çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Sarı, "Mesaj yoluyla gelen bir virüsle, telefonum kendiliğinden donarak, işlem yapmaya başladı. İşlemin ne olduğunu bankadan aradıklarında ve gelen onay mesajları ile sonradan anladım. Bu yeni dolandırıcılık sisteminden banka personeli Meltem Hanım sayesinde kurtuldum” dedi.