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30 Temmuz 2018 14:59

Tibeti Kilisesi ilgi bekliyor

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Cevizli köyünde bulunan tarihi Tibeti Kilisesi harabeyi aratmayan bir görüntüyle karşı karşıya kaldı.

Tibeti Kilisesi ilgi bekliyor

30 Temmuz 2018 14:59


899-914 yılları arasında bölgede egemen olan Bagratlı prenslerden Aşut Koh tarafından yaptırıldığı bilinen Tibeti Kilisesi ilgi bekliyor. Bölgenin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar gördü. 1889 yılında terk edilen Tibeti Kilisesi 1953 yılında kubbesi çökünce, iyice harabeye döndü. Kuzey ve batı duvarları tamamen yıkılan kilisenin herhangi bir süslemesi günümüze ulaşmadı.


Yıldırım düşmesi ve define avcıları tarafından harabeye dönen Tibeti Kilisesi’nde restorasyon yapılmasını isteyen Cevizli köyü sakinleri, kilesinin kalan cephe ile iç kısmanda taşların düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirtti.




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