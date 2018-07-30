899-914 yılları arasında bölgede egemen olan Bagratlı prenslerden Aşut Koh tarafından yaptırıldığı bilinen Tibeti Kilisesi ilgi bekliyor. Bölgenin İslamiyeti kabul etmesiyle birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar gördü. 1889 yılında terk edilen Tibeti Kilisesi 1953 yılında kubbesi çökünce, iyice harabeye döndü. Kuzey ve batı duvarları tamamen yıkılan kilisenin herhangi bir süslemesi günümüze ulaşmadı.

Yıldırım düşmesi ve define avcıları tarafından harabeye dönen Tibeti Kilisesi’nde restorasyon yapılmasını isteyen Cevizli köyü sakinleri, kilesinin kalan cephe ile iç kısmanda taşların düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalındığını belirtti.