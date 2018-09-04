TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Artvin’de

Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ekonominin geleceğinin tartışıldığı ve başarılı işadamlarının ödüllendirildiği istişare toplantısına katıldı.

Artvin’in Ekonomik Geleceği İstişare Toplantısı ve Ödül Törenine katılan Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’deki iş dünyasıyla gurur duyduğunu söyledi.

A. Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Artvin’in Ekonomik Geleceği İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni’ne, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Rifat Hisarcıklıoğlu, Artvin AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Sanayi Ve Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, Oda Başkanları, siyasiler ve Artvin iş dünyasının temsilcileri katıldı.

"Artvin’in geleceği turizmde"

"Hepinizin malumu, sıkıntılı bir dönemdeyiz" diyen Hisarcıklıoğlu "Tüm bunlara rağmen, iş hayatında hem ayakta kalacaksın, hem de böyle dereceye gireceksin. Bu herkesin harcı değil. Bu nedenle tüm bu müteşebbis dostlarımın hepsiyle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Allah sizlerin çalışmasından, gayretinden, Artvin’e kattığınız değerden razı olsun” dedi.

Artvin’e ve ülkemize yeni hizmetlerde bulunma zamanının geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Ben Artvin’in geleceğinin parlak olduğuna inanıyorum. İşte yıllardır hayali kurulan, Cankurtaran Tüneli açıldı. Rize-Artvin-Ardahan karayolunda, Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli oldu. Cankurtaran Tüneli ile Artvin, bir lojistik geçiş merkezi olacak ve turizmin de gelişmesini sağlayacak. Rize-Artvin Havalimanı da açılıyor. Öte yandan biz de TOBB olarak, Sarp Sınır Kapısı’nı modernize ediyoruz. Çalışmalarımız bitmek üzere. İnşallah kullanım kapasitesini 2 katına çıkarmış olacağız.”

"Nefes Kredisi’nde yeni faz"

TOBB olarak, geçtiğimiz hafta yeni bir adım daha attıklarından söz eden Hisarcıklıoğlu, “Sizlerden gelen talep üzerine, TOBB Nefes Kredisinde yeni bir faz başlattık. 81 il’deki tüm odalar ve borsalarla TOBB, elimizdeki tüm kaynakları bir araya getirdik. Yıllık yüzde 22 faiz, azami 200 bin lira olmak üzere 6 ayı ödemesiz 18 ay vadeli kredi için de KGF kefaleti olacak. Yani teminat bulma işini de kolaylaştırdık. Bir diğer önemli sıkıntımız, istihdam maliyetleri. Bu konuda da hükümetimizle İstihdam seferberliği başlatmıştık, hala devam ettiriyoruz” diye konuştu.

"Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz"

Ekonomideki sıkıntılara da dikkat çeken Hisarcıklıoğlu teşvik ve desteklerin artık daha önemli hale geldiğini bildirdi. Döviz, faiz ve enflasyonun üçünün birden yükseldiğini dile getiren TOBB Başkanı, “Piyasada bir yavaşlama var. Basından izliyorsunuzdur. Siyasetçiler ve iktisatçılar, epeydir bu nedeni tartışıyor. Kimi yurt içi kaynaklı diyor, kimi yurt dışı kaynaklı. Bu tartışmalara dahil olmak bizim işimiz değil. Biz işin teorisiyle değil işin pratiğiyle uğraşırız. Somut hareket etmeyi severiz. O yüzden son 1 aydır hükümetimizle, ekonomi yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Devamlı sizlerle temasta olduğumuzdan, sizleri yerinde ziyaret edip görüştüğümüzden, sizden gelen sıkıntı ve önerileri de doğrudan kendilerine iletiyoruz. Biz ileteceğiz. Onlar da uygun gördükleri kararları alıp, uygulayacaklar” ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm bu süreçte millet olarak birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğinin altını çizerek, “Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Bakın sadece son 25 senede, iç ve dış kaynaklı, onlarca kriz ve çalkantı yaşadık. Hepsinin üstesinden geldik, yola devam ettik. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemiz hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. Allah sizlerden razı olsun, Başarılarınız daim olsun” dedi.

Konuşmaların ardından program ödül töreni ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.