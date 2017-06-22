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22 Haziran 2017 19:29

Vali Doğanay TIR kuyruğunda bekleyen şoförleri ziyaret etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay, Kafkas ülkelerine açılan ve Türkiye’nin en önemli kara hudut kapısı olan Sarp Sınır Kapısı’ndan yurt dışına geçmek üzere tır parklarında sıra bekleyen sürücüleri ziyaret ederek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Doğanay TIR kuyruğunda bekleyen şoförleri ziyaret etti

22 Haziran 2017 19:29


Hopa-Sarp karayolu güzergahında bulunan ve Artvin Valiliğince kurulan yaklaşık 180 tır kapasiteli parkta incelemelerde bulunan Vali Doğanay, burada yurt dışına çıkmak üzere sıramatik uygulaması kapsamında sıra bekleyen sürücülerle bir süre sohbet etti.


Sarp Sınır Kapısında modernizasyonu çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Vali Doğanay, “Kafkas ülkelerine açılan Sarp Sınır Kapısı gerek yolcu trafiği gerekse araç trafiği bakımından ülkemizin en yoğun işleyen kapısı konumuna geldi. 2011 yılında kimlikle geçiş uygulamasıyla yolcu ve araç trafiği olağanüstü artış gösterdi. Geçen yıl 6 milyon 633 bin yolcu giriş-çıkış yaparken, 791 bin 104 araç giriş-çıkış yaptı. Yani her geçen yıl yolcu ve araç trafiği artarak devam ediyor” dedi.


Sınır Kapısında devam eden modernizasyon çalışmalarından dolayı kapının yüzde 40 kapasite ile hizmet verdiği ve zaman zaman yolcu ve araç geçişlerinde gecikmelerin yaşandığını kaydeden Doğanay, ”Sınır Kapısı yıllarca 36 dönümlük alanda hizmet veriyordu. Artan yoğunluktan dolayı sahanın genişletilmesi ve daha modernize hale getirilmesi için 6 ay önce başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Modernizasyonun tamamlanmasıyla birlikte yolcular ve araç sürücüleri rahat bir nefes alacak. Geçişler daha hızlı hale gelecek” diye konuştu.


Doğanay, Sarp Sınır Kapısı’nın Artvin başta olmak üzere ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını da söyledi. Ziyaretin sonunda tır sürücülerine iyi yolculuklar dileyen Doğanay, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı kutladı. Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren tır sürücüleri ise Vali Doğanay’a teşekkür etti.


Öte yandan Vali Doğanay, tır parkı sahasında İl Özel İdaresince inşa edilen ve tır sürücülerine hizmet verecek olan sosyal tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.




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