Vali Doğanay ve Başkan Kocatepe Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Artvin Valisi Ömer Doğanay 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Artvin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Artvin Valisi Ömer Doğanay beraberindeki Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürü Dursun Okur ve Artvin Valiliği Basın ve Halkla İlişiler Müdürü Yahya Kanbur’la birlikte Artvin Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret ederek basın çalışanlarının ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Vali Ömer Doğanay Artvin’de basının ilin tanıtımı noktasında güzel işler yaptığını ifade ederek "Ülkemizin ve ilimizin geleceği için üzerimize düşen görevler var. En büyük görevlerden biriside toplumu doğru bilgilendirme adına basın mensuplarına düşüyor. Bu doğrultuda tüm basın mensuplarına başarılar diliyorum" dedi.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Doğanay’a teşekkür etti. Alkan, Artvin ve ilçelerinde 6’sı günlük olmak üzere 17 gazetenin yayın yaptığını ifade ederek Artvin Gazeteciler Cemiyeti’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de yaptığı konuşmada, tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın toplumsal kalkınmanın, gelişmenin sağlanmasında önemli yeri olduğunu belirterek iletişim ve buna bağlı olarak etkileşim sürecinin belirleyici olduğu günümüzde gazetecilik mesleğinin, insanlara haber ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir görev içerdiğini söyledi.

Başkan Kocatepe, “Çağımızın en zorlu mesleklerinden birisi olan gazetecilik, insanlara hızlı ve sağlıklı haber verme bilincini bünyesinde barındırmaktadır. Gazetecilik mesleği, toplumsal bilinci arttırmak ve güçlendirmek, kamu yararına her zaman ön planda tutmak ve farklı seslerin topluma duyurulmasını açısından önemli bir yere sahiptir. Basının, gazeteciliğin ne kadar önemli ve kutsal bir görev olduğunu 15 Temmuz hain darbe girişimi akşamı bir kez daha gördük. Dünyaya bu olayı saniye saniye yansıtan halkın ülkesine sahip çıkması konusunda çağrıda bulunan tüm medya çalışanlarını yürekten tebrik ediyor kutluyorum" dedi.

Kocatepe ziyaret sonunda Zeki Alkan’a 15 Temmuz Darbe Girişimi konulu tablo hediye etti.