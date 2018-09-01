Valiz içinde saklanan kadın Türkiye’ye girmeye çalıştı

Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü personeli, Sarp Sınır Kapısı’ndan polis-pasaport işlemlerini yaptırarak ülkeye giriş yapmak isteyen ve elindeki siyah renkli büyük valizle bekleyen Gürcistan vatandaşı G.P. (24) isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelendi. Polis memurları şahıstan valizini açmasını istedi. Valizin açılması üzerine içinden Özbekistan vatandaşı olduğu tespit edilen F.T. (27) isimli kadın çıktı. Kadının üzerinden çıkan kimliğin Emniyet Şube Müdürlüğünce yapılan sorgulamasında, 5 yıl süreyle yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi.

Yakalanan F.T ile G.P. gözaltına alınırken olayla ilgili olarak soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.