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14 Mayıs 2018 17:13

Yaralı boz ayı yavrusu tedavi altına alındı

Artvin’de vatandaşların bulduğu yaralı boz ayı yavrusu tedavi altına alındı.

Yaralı boz ayı yavrusu tedavi altına alındı

14 Mayıs 2018 17:13


Artvin merkeze bağlı Sarıbudak köyünde yol kenarında yaralı halde bulunan Boz ayı yavrusu köylüler tarafından Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan ilk muayenenin ardından yaralı Boz Ayı yavrusu daha detaylı muayenesinin yapılabilmesi için Artvin’e getirildi.


Artvin’de Veteriner Hekim Recai Ayık tarafından yapılan muayenede Boz Ayı yavrusunun sırt bölgesinde ve sol kulak kepçesi içerisinde miyavis, gözlerde hafif kanama ve konvülsiyon kaybı olduğu gözlemlendi.


Sevimli yavru ayı, detaylı tetkikleri ve tedavisinin devam edilmesi için Kars’taki Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.




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