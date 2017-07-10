Artvin merkeze Bağlı Pınarlı Köyü’nde bulunan Porta Kilisesi’ni ailesi ve iş arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Taner Akdemir, yol kenarında yaralı olarak bulduğu yavru kızıl dağ keçisini kendi aracıyla Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne getirerek tedavi edilmesi için yetkililere teslim etti. Yaralı dağ keçisi daha sonra Artvin Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciler Birliği’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralı keçiyi yol kenarında bulan Taner Akkdemir’in 7 yaşındaki kızı Ecrin Akdemir’in ‘İpek’ adını verdiği yavru kızıl dağ keçisinin yaklaşık bir buçuk aylık olduğu tespit edildi. Veteriner Hekimi Taner Eldemir’in ilk muayenesinin adından arka ayaklarını kullanamadığı, bacaklarında ve karın bölgesinde yaralar olduğu tespit edilen yavru dağ keçisi Kars’taki Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’ne sevk edildi.

Veteriner Hekim Taner Eldemir, yaptığı açıklamada “Arka bacaklarında bir felç durumu söz konusu. Elle yaptığımız muayenede kırığa rastlamadık. Röntgenle bakıldığı zaman kırık bulunabilir. Çünkü iki bacağında da felç görünüyor. Doğuştan da felç olma ihtimali var. Yaralarına bakıldığında yırtıcı bir kuş tarafından saldırıya uğradığını gözüküyor. Teknik ekipman ve tesisat yönünden zayıf olduğumuzdan dolayı, bunu en yakındaki Kars ilindeki veteriner hekim fakültesine göndereceğiz. Gerekli tedavileri orada yapılacaktır” diye konuştu.

Dağ keçisini bulan Taner Akdemir de yolda gördükleri yavru dağ keçisinin kaçamadığını görüp yakından bakınca yaralı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Akdemir, “Porta’ya (Pınarlı) gezi düzenlemiştik. Porta yolunda bulduk. Yolda annesiyle beraberdi. Annesi kaçınca bunun kaçamadığını gördük. Yaklaşıp bakınca arka ayaklarının hiç tutmadığını fark ettik. Tahminime göre atmaca ya da doğan vurmuştur. Bayağı korkmuştu. Vücudunda yaralar var. Bizde arkadaşlara aldık milli parklar getirerek yavru karacaya yardım etmek istedik” dedi.