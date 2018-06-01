Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 15:39

Yerinden kopmak üzere olan kayayı tedbirli bir şekilde yola indirdiler

Artvin-Hopa karayolu Borçka ilçesi Demirciler köyü geçişinde yamaçlarda bulunan sürücülerin ve köy halkının can güvenliğini tehdit eden bir kaya AFAD ve Karayolları ekibinin operasyonu ile tedbirli olarak yola indirildi.

Yerinden kopmak üzere olan kayayı tedbirli bir şekilde yola indirdiler

01 Haziran 2018 15:39


Artvin’i sahile bağlayan en önemli güzergahta yer alan ve her gün yüzlerce aracın geçtiği Borçka-Hopa karayolunun Demirciler köyü geçişinde, yol güzergahı üzerinde bulunan dağın yamaçlarındaki devasa kaya kütleleri, sürücüler ve yoldan geçen yayalar için tehlike oluşturması üzerine Karayolları ve AFAD ekipleri, tehlike saçan kaya kütlesini yerinden çıkartarak ana yola indirdi.


Konuyla ilgili konuşan Demirciler Köyü Muhtarı Cumalı Yerebakan,”Vatandaşların ihbarı üzerine biz de, Karayollarına ve diğer ilgili birimlere bilgi vererek, tehlike arz eden yamaçtaki kaya kütlesinin yola indirilmesini istedik. Bölgedeki kayalar köy sakinlerinin ve sürücülerin korku dolu anlar yaşamalarına neden oluyordu, o tehlikeyi önlemiş olduk” dedi.


2 saat süren çalışmada kapanan yol aralıklarla geçiş izni verilerek kaya temizliği sağlandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç