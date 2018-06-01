Yerinden kopmak üzere olan kayayı tedbirli bir şekilde yola indirdiler

Artvin’i sahile bağlayan en önemli güzergahta yer alan ve her gün yüzlerce aracın geçtiği Borçka-Hopa karayolunun Demirciler köyü geçişinde, yol güzergahı üzerinde bulunan dağın yamaçlarındaki devasa kaya kütleleri, sürücüler ve yoldan geçen yayalar için tehlike oluşturması üzerine Karayolları ve AFAD ekipleri, tehlike saçan kaya kütlesini yerinden çıkartarak ana yola indirdi.

Konuyla ilgili konuşan Demirciler Köyü Muhtarı Cumalı Yerebakan,”Vatandaşların ihbarı üzerine biz de, Karayollarına ve diğer ilgili birimlere bilgi vererek, tehlike arz eden yamaçtaki kaya kütlesinin yola indirilmesini istedik. Bölgedeki kayalar köy sakinlerinin ve sürücülerin korku dolu anlar yaşamalarına neden oluyordu, o tehlikeyi önlemiş olduk” dedi.

2 saat süren çalışmada kapanan yol aralıklarla geçiş izni verilerek kaya temizliği sağlandı.