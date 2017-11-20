1. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Sempozyumu Kuşadası’nda başladı

Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde “Geçmişten Günümüze Kuşadası” başlıklı oturum ile başladı.

Türkiye’nin 19 farklı üniversitesinden 43 lisansüstü tarih öğrencisinin bildiri sunacağı 10 oturumluk sempozyumun açılış töreni ve ardından gerçekleşen “Geçmişten Günümüze Kuşadası” başlıklı ilk oturumuna Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Tünk, Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Törün Özer, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Üreten ve lisansüstü tarih öğrencileri katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Zekeriya Tünk, 1.Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu’nun Kuşadası’nda düzenlenmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek tarihin toplumlar için önemine dikkat çekti. Geçmişi araştıran bir bilim dalı olan tarihin geçmişle günümüz ve gelecek arasında bir köprü görevi gördüğünü ifade eden Tünk şöyle konuştu: “Tarih insanlığın ortak mirası olması nedeniyle insanlarda ve toplumlarda ‘süreklilik’ duygusunun oluşmasını sağlar. Bu nedenle de tarih eğitimi tüm toplumlar için büyük bir önem taşımaktadır. Bu anlamda sizler, yaptığınız çalışma ve araştırmalarla tarihsel mirasımızın ortaya çıkması, kolektif bilinç ve belleğimizin oluşması adına önemli bir misyonu yerine getiren bilim insanlarısınız. Bu sempozyumun yeni bilimsel çalışmalara vesile olması temennisi ile düzenlenmesi sürecine katkı sunan başta Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Üreten ve tüm tarih bölümü hocalarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Tünk’ün ardından konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Üreten ise “Tarihin amacı insanlığın geçmişini aydınlatmak, insan yaşamının gelişimini tüm çok yönlülüğüyle geçmişten günümüze taşımaktır. Bu sempozyumun Kuşadası’nda gerçekleşmiş olması bizler için çok önemli. Çünkü Kuşadası ve çevresi geçmişten günümüze kadar kültür ve sanata merkezlik yapmış bir kent olup birçok medeniyete tanıklık etmiştir. Bizlere ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi ve saygıdeğer Başkanı Özer Kayalı’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuşmalarının ardından Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Dilşen İnce Erdoğan’ın araştırmaları sonucu oluşturulan “İngiliz Arşiv Belgelerinde Milli Mücadele Döneminde Kuşadası ve Çevresi” isimli fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

1.Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, açılış töreninin ardından ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Üreten’in başkanlığında gerçekleşen “Geçmişten Günümüze Kuşadası” başlıklı oturum ile başladı. Sempozyumun ilk oturumunda Gülseren Alkış Yazıcı tarafından "Ion Birliği’nin Merkezi Kutsal Alanı: Panionion Festivalleri ve Posedion Helikonios Kültü", İbrahim Doğukan Dokur tarafından "Küçük Ada Kalesi’nin Askeri ve Stratejik Açıdan Önemi”, Merve Derya tarafından "XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Şikâyet Defterlerine Göre Kuşadası Kazası”, Mehmet Ali Alyılmaz tarafından “19. Yüzyılda Kuşadası’nda Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış” ve Hülya Gözcü tarafından "Osmanlı Mimari Yapısı İçinde Kuşadası Tarihi Evleri" başlıklı bildiriler sunuldu.