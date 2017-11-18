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18 Kasım 2017 21:46

1. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Sempozyumu Kuşadası’nda yapılacak

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenecek olan 1.

1. Lisansüstü Tarih Öğrencileri Sempozyumu Kuşadası’nda yapılacak

18 Kasım 2017 21:46

Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, 20 Kasım’da Kuşadası’nda başlıyor.


Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşecek olan üç günlük sempozyum “Geçmişten Günümüze Kuşadası” başlıklı oturum ile başlayacak.


Kuşadası, 20-22 Kasım tarihleri arasında önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kuşadası Belediyesi ile ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1.Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu düzenlenecek. Türkiye’nin 19 farklı üniversitesinden 43 lisansüstü öğrencisinin bildiri sunacağı 10 oturumluk sempozyum, Geçmişten Günümüze Kuşadası, Türk ve Dünya Tarihi, Usta Tarihçilerimiz, Sözlü ve Yerel Tarih Araştırmaları, Şehir Tarihi Araştırmaları, Disiplinlerarası Tarih Araştırmaları, Tarih Eğitimi, Göç ve Mübadele konu başlıklarında gerçekleşecek.


1.Lisansüstü Tarih Öğrencileri Uluslararası Sempozyumu, 20 Kasım Pazartesi günü saat 09.30’da düzenlenecek olan açılış töreninin ardından saat 10.30’da ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Üreten’in başkanlığında gerçekleşecek olan “Geçmişten Günümüze Kuşadası” başlıklı oturum ile başlayacak. Bu oturumda Gülseren Alkış Yazıcı tarafından "Ion Birliği’nin Merkezi Kutsal Alanı: Panionion Festivalleri ve Posedion Helikonios Kültü", İbrahim Doğukan Dokur tarafından "Küçük Ada Kalesi’nin Askeri ve Stratejik Açıdan Önemi”, Merve Derya tarafından "XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Şikâyet Defterlerine Göre Kuşadası Kazası”, Mehmet Ali Alyılmaz tarafından “19. Yüzyılda Kuşadası’nda Karantina Teşkilatının Kuruluşu ve Uygulamalarına Genel Bir Bakış” ve Hülya Gözcü tarafından "Osmanlı Mimari Yapısı İçinde Kuşadası Tarihi Evleri" başlıklı bildiriler sunulacak.




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