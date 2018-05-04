Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 16:36

1 Mayıs Komitesinden Başkan Özkancan’a ziyaret

Efeler’de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tertip eden komite, Efeler Belediye Başkanı M.

1 Mayıs Komitesinden Başkan Özkancan’a ziyaret

04 Mayıs 2018 16:36

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.


Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın her zaman emekçiden yana olduğunu belirten tertip komitesi üyeleri, 1 Mayıs’ta kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür ettiler. Komite üyeleri her zaman olduğu gibi bu 1 Mayıs günü de Başkan Özakcan’ı alanlarda görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.


Düzenlenen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “ Emek, en yüce değerdir ve ben bunun bilincinde olan biriyim. Ben de bugünlere elbette kolay gelmedim. Emekçi ve işçiler için daha iyi çalışma koşullarının yaratılması, sendikal hakların sağlanması, insan onuruna yaraşır koşullar ve emeğin karşılığı ücrete sahip olması hepimizin arzusudur. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, eşit ve demokratik güzel bir dünya umuduyla ziyaretlerinden dolayı tertip komitesi üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç