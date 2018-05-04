1 Mayıs Komitesinden Başkan Özkancan’a ziyaret

Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ın her zaman emekçiden yana olduğunu belirten tertip komitesi üyeleri, 1 Mayıs’ta kendilerine verilen destekten dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür ettiler. Komite üyeleri her zaman olduğu gibi bu 1 Mayıs günü de Başkan Özakcan’ı alanlarda görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Düzenlenen ziyaretten dolayı memnuniyeti dile getiren Başkan Özakcan, “ Emek, en yüce değerdir ve ben bunun bilincinde olan biriyim. Ben de bugünlere elbette kolay gelmedim. Emekçi ve işçiler için daha iyi çalışma koşullarının yaratılması, sendikal hakların sağlanması, insan onuruna yaraşır koşullar ve emeğin karşılığı ücrete sahip olması hepimizin arzusudur. Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, eşit ve demokratik güzel bir dünya umuduyla ziyaretlerinden dolayı tertip komitesi üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.