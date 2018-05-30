1 şampiyona 11 madalya

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan 21-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye geneli 49 il’den 880 sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen "Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Türkiye Muay Thai Şampiyonası" Mersin’de tamamlandı.

Şampiyonada Aydın Damgası

Aydın’ı temsilen katılan sporcular 7 Türkiye Şampiyonluğu, 2 Türkiye İkinciliği ve 2 Türkiye 3’üncülüğü derecesi elde ederek şampiyonadaki madalyalara adeta ambargo koydu.

Kuşadası’ndan 3 Türkiye Şampiyonluğu

Kuşadası Spor Kulübü sporcuları Serkan Ergen (Kuşadası Güvercinada MTAL), Seda Koyuncu (Kuşadası Çakabey Ortaokulu) ve Saadet Koyuncu (Kuşadası Çakabey Ortaokulu) Türkiye Şampiyonu olarak hem Aydın’ın hem de Kuşadası’nın gururu oldular.

Aydın Kung Fu Spor Kulübünden 8 Madalya

Aydın Kung Fu Spor Kulübü sporcuları Nazlı Develioğlu (75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu), Yiğit Tokatlı (Gazipaşa Ortaokulu), Rabia Nur Uslu (Zübeyde Hanım MTAL) ve Nefise Atalay (Zübeyde Hanım MTAL) Türkiye Şampiyonu olarak Aydın’da gurur kaynağı oldular.

Ayrıca Elif Hayriye Yılmaz (Gazipaşa Ortaokulu) ve Fadime Özkan (75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu) Türkiye 2’nciliği, Senay Bengisu Karademir (Özel Ege Atabey Ortaokulu) ve Sude Nur Atalay (75. Yıl Vali Muharrem Göktayoğlu Ortaokulu) Türkiye 3’üncülüğü dereceleri elde ederek kürsüde yer almayı başardılar.

Şampiyonada Aydınlı Hakemler Görev Yaptı

Aydınlı Muay Thai Ulusal Hakemleri Levent Altunbay ve Nuray Keskinkılıç şampiyonada görev alarak başarılı maçlar yönetti.

İl Temsilcisi Keskinkılıç’tan Antrenör Kaya’ya Övgü Dolu Sözler

Aydın Muay Thai İl Temsilcisi ve Muay Thai Antrenörü Bayram Keskinkılıç, Aydın Kung Fu Spor Kulübü Kurucusu ve Antrenör Murat Kaya’ya övgü dolu sözlerle tebrik etti. İl Temsilcisi Keskinkılıç, “Şampiyonada 11 madalya alarak çok büyük bir başarıya imza attık. Efeler ilçemizden 4, Kuşadası ilçemizden 3 Türkiye Şampiyonu çıkartmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Efeler ilçesinden şampiyonaya katılan sporcularımızın antrenörü Murat Kaya’ya ayrıca teşekkür ediyorum. Aydın Kung Fu Spor Kulübü çatısı altında başarılı sporcular yetiştirerek ilimizi şampiyonalarda başarı dereceler elde etmemizi sağlıyor. Kuşadası Muay Thai Antrenörü Tolga Alkan’ı başarılı sporcular yetiştirmesinden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılarının devamını diler, desteklerini esirgemeyen başta Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın’ı Türkiye Şampiyonasında en iyi şekilde temsil eden tüm sporcuları tebrik etti ve spor hayatlarında başarılar diledi.