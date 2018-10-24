1. Uluslararası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi Kuşadası'nda

Uluslararası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliğinde 19-21 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Güvercinada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kongreye Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, Aydın İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Yılmaz Akkan, Kuşadası Müftüsü Vehbi Akşit, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi; Tarihi mezar taşlarına sahip çıkılması ve ulusal envanterin hazırlanmasına dikkat çekti. Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği'nin 2012 yılında “Mezartaşlarını Çözmek '' adlı bir AB projesi ile başlayan ve ulusal farkındalık yaratan çalışmaları Uluslararası Türk İslam Mezar Taşları Kongresi ile hem ülkemizde bir ilke imza attı, hem de daha ileri bir safhaya taşındı. Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay açılış konuşmasında bir stk ile üniversitenin kendi imkanlarıyla düzenlediği bu kongrenin çok önemli olduğunu vurgularken, medeniyetler beşiği bu coğrafyada Türk İslam mezar taşlarının Türk kültürünün en önemli bilgi kaynakları olduğunu, iyi okunması ve araştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Kongreye ülkemizden ve yurtdışındaki akademik kuruluşlardan büyük ilgi gösterildiğini, Kongre bilim kuruluna gelen bildirilerin büyük titizlikle incelendiğini, 7 ülkenin katılımıyla toplam 51 bildirinin sunulduğunu belirten Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği Başkanı Mahmut Ökçesiz; derneğin 2011 yılında kurulduğunu, sayısız etkinliklere imza atarak Kuşadası'nın kültürel hayatına önemli katkılarda bulunduğunu aktardı. Derneğin amacının Türk kültürüne ve tarihine hizmet edecek çalışmalar yapmak, bilimsel toplantılar düzenlemek, kitaplar yayınlamak, kültür ve tarihin kaybolan değerlerini kayıt altına almak ve envanterlerini çıkarmak olduğunu belirten Ökçesiz; “2016 yılında Kuşadası'nda gerçekleştirilen Geleneksel Ulusal Türk İslam mezar taşları Konferansı'nın ardında uluslararası bir kongre yapmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır.. Derneğimiz bu çalışmayı da üstlenmiştir. Kongrenin önümüzdeki yıllarda büyüyerek geleneksel olmasını diliyoruz. Kongrenin ülkemiz kültürüne ve bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. '' dedi.

Kongre açılışında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü sanatçıları tarafından “Türk Dünyasından Esintiler '' adlı konser özellikle yabancı katılımcılar tarafından büyük alkış aldı. Türk İslam mezar taşlarını çini sanatı ile ölümsüzleştiren Çini Sanatçısı Ebru Camkıran'ın sergisi ise bu alanda önemli bir ilk. Katılımcılardan büyük ilgi toplayan sergi; sessiz dünyanın tarihi tanıklarına çiniden bir sanat köprüsü kurulması açısından büyük önem taşıyor.