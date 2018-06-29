Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:09

10 ayrı suçtan aranan zanlı abisine ait sahte kimlikle yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği terör operasyonda abisine ait sahte kimlikle yakalanan kişinin 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

10 ayrı suçtan aranan zanlı abisine ait sahte kimlikle yakalandı

29 Haziran 2018 16:09


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerine, Didim’in Akbük Mahallesinde üç şahsın terör eylemi yapacağı yönünde alınan ihbarı üzerine adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ruhsatsız af tüfeğiyle yakalanan Y.K’ya, 572 TL idari para cezasının uygulandı.


Evde bulunan şahısların kimlik bilgilerinin doğruluğuna yönelik alınan parmak izi incelemesinde kimliğini M.B. olarak tanıtan kişinin, abisi M.B’ye ait sahte kimliği kullandığı ve UYAP sorgusunda 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç