10 ayrı suçtan aranan zanlı abisine ait sahte kimlikle yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerine, Didim’in Akbük Mahallesinde üç şahsın terör eylemi yapacağı yönünde alınan ihbarı üzerine adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda ruhsatsız af tüfeğiyle yakalanan Y.K’ya, 572 TL idari para cezasının uygulandı.

Evde bulunan şahısların kimlik bilgilerinin doğruluğuna yönelik alınan parmak izi incelemesinde kimliğini M.B. olarak tanıtan kişinin, abisi M.B’ye ait sahte kimliği kullandığı ve UYAP sorgusunda 10 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Şüpheli adli makamların talimatıyla gözaltına alındı.