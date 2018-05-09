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09 Mayıs 2018 12:57

10 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından 10 ayrı suçtan aranan zanlı, Kuşadası polisi tarafından yakalandı.

10 ayrı suçtan aranan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

09 Mayıs 2018 12:57


Edinilen bilgiye göre, rutin kontrol çalışması yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler dün gece 22.10 sıralarında otogar kavşağında 09 JT 117 plakalı aracı farlarının patlak olması nedeniyle durdurdu. Ehliyetsiz olan araç sürücüsü 40 yaşındaki İ.B.’nin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada Söke Cumhuriyet Sacvılığı tarafından 10 ayrı suçtan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.


Bu arada, Kuşadası’nda 18 Nisan 2018 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde çalınan bir motosikletin şüphelisi olarak aranan 19 yaşındaki M.Y. isimli zanlı polis ekipleri tarafından yakalandı.




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