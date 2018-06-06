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06 Haziran 2018 13:31

10 yıl hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

İzmir’de bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve 10 yıl hapis cezası alan bir zanlı Kuşadası’nda yakalandı.

10 yıl hapis cezası bulunan zanlı Kuşadası’nda yakalandı

06 Haziran 2018 13:31


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası şehir merkezinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak, kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede şüphe üzerine durdurulan A.K. isimli şüphelinin İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çocuğun cinsel istismarı suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünden çıkarıldıktan sonra mahkemeye sevk edildi.




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