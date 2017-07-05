112 çalışanları eğitimden geçti

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Şenel başkanlığında Aydın’ın Söke, Kuşadası ve Didim ilçelerinde görevli 112 sağlık çalışanlarına yönelik Eğitim, Değerlendirme ve Koordinasyon toplantısı yapıldı.

Söke Fehime Faik Açıkgöz Devlet Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, sorunlar konuşularak, çözümleri hususunda öneriler paylaşıldı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Şenel, toplantının oldukça verimli geçtiğini, hedeflerin masaya yatırıldığını ifade etti. Bu hedeflere ulaşırken yaşanan ve yaşanabilecek çözüm önerilerinin de tartışıldığı toplantı kokteyl ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

Toplantıya Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Şenel, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Alpay Alp, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Muhittin Hancı, 112 Şube Müdürü Dr. Oben Döndü, Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ömer Kürşat Er, Söke 1, 2, 3, 4 Nolu İstasyonlar, Kuşadası 1, 2, 3 nolu istasyonlar ile Didim 1, 2, 3 nolu İstasyonlarda görev yapan personel katıldı.