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18 Temmuz 2018 14:31

12 yıl hapisle aranan zanlı polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 5 ayrı suçtan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir zanlı yakalandı.

12 yıl hapisle aranan zanlı polisten kaçamadı

18 Temmuz 2018 14:31


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada M.G. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti dahil toplam 5 suçtan arandığı, ceza evi firarisi olduğu, halkında 12 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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