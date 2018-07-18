12 yıl hapisle aranan zanlı polisten kaçamadı

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada M.G. isimli şahıs Cumhuriyet Mahallesinde yakalandı. Şahısın üzerinde yapılan aramada bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT sorgulamasında 2 ayrı uyuşturucu madde ticareti dahil toplam 5 suçtan arandığı, ceza evi firarisi olduğu, halkında 12 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Şahıs çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.