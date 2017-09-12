120 bilim adamı Kuşadası’nda

18 farklı ülkeden 120 bilim insanının katılımıyla Pine Bay Holiday Resort’ta başlayan toplantı için Kuşadası Belediyesi tarafından bir kokteyl düzenlendi.

Güvercinada’da düzenlenen kokteyle Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Türkan ve toplantıya katılmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanları katıldı. Organizatörlüğünü Claros Tour’un yaptığı, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. İsmail Türkan başkanlığında gerçekleşecek olan POG 2017 Toplantısı’nda "Bitkilerde Oksijen, Azot Türleri" ve "Bitkilerin Moleküler Yapıları" gibi konularda çeşitli sunumlar yapılacak.