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15 Mayıs 2018 09:15

13. Muş kafilesi Aydın’a geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğünün koordinasyonunda yürütülen “Biz Anadoluyuz Projesi” kapsamında, Muş ilinden gelen 13.

13. Muş kafilesi Aydın’a geldi

15 Mayıs 2018 09:15

Kafile Aydın’a ulaştı.


İller arasında kültürel ve ortak değerlerin paylaşılması, kardeşlik ve huzura katkı sağlaması, gençlerin terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmasının hedeflendiği projede Hayatlarında ilk kez uçağa binen öğrenciler, kentin tarihi ve kültürel yerlerini, müzeleri, doğal güzelliklerinin bulunduğu alanları gezdi. Kuşadası Körfezi’nde tekne ile İlk defa deniz gören ve tekne turuna çıkan öğrenciler, mutlu anlar yaşadılar. Muş’tan gelen öğrenciler ayrıca Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Ziyaretçi ve Tabiat Tanıtım merkezi ile Kuşadası ve Aydın’daki tarihi ve turistik yerleri de gezdiler.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Muş ilinden gelen kafile ile Kuşadası’nda buluştu. Kuşadası Öğretmenevi’nde düzenlenen törende Vali Köşger, Muşlu öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Törende konuşan Vali Köşger, “İçişleri Bakanlığımız ‘Biz Anadoluyuz’ adlı projeyle ülkemizde var olan bir eksikliği bir açığı kapatma çabası içerisine girmiştir. ‘Biz Anadoluyuz’ projesiyle hedeflenen bölgeler arası köprü niteliğinde olmak ve bu dostluk ve kardeşliği perçinleyerek insanların farklı kültürlerle kaynaşmasını sağlamıştır" dedi.




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