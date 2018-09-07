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07 Eylül 2018 16:56

13 suçtan aranan zanlı polisten kaçamadı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerde 13 ayrı suçtan aranması olan bir zanlı yakalandı.

13 suçtan aranan zanlı polisten kaçamadı

07 Eylül 2018 16:56


Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yakalanan H.Y’nin yapılan sorgusunda 5 adet hükümlü veya tutuklunun kaçması, 2 adet resmi belgede sahtecilik, 4 adet kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde madde kabul etme veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile 5809 sayılı yasaya muhalefet ile cezaevi firarisi olmak üzere toplam 13 suçtan arandığı tespit edildi.


Didim Adliyesini sevk edilen H.Y., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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