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01 Haziran 2018 13:21

15 Temmuz Gazisi Kamçı, Beyazay Derneği’nde iftar açıp o geceyi anlattı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Ankara’da tankın üzerindeyken açılan ateş sonucu vurularak gazi olan Abdullah Kamçı Aydın’da Beyazay tarafından düzenlenen iftar programına katılıp o gece yaşananları anlattı.

15 Temmuz Gazisi Kamçı, Beyazay Derneği’nde iftar açıp o geceyi anlattı

01 Haziran 2018 13:21


Aydın Programı kapsamında ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret eden Abdullah Kamçı, artık tedavi sürecin tamamlandığını ve iyi olduğunu ancak yaralı olduğu ve kolunu kullanamadığı dönemde de hiç acı hissetmediğini belirtti.


Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette 15 Temmuz Gazisi Abdullah Kamçı ile Vali Yavuz Selim Köşger o günleri ve Türk milletinin kahramanlıklarını konuştular.


Programı kapsamında Aydın Beyazay Derneği tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılan Abdullah Kamçı, iftarını Beyazay Derneği Başkanı Demet Pilevneli, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, engelli aileler ve dernek gönüllüleri ile birlikte açtı.


İftar programı kapsamında davetlilerle sohbet edip o gece yaşananları anlatan 15 Temmuz Gazisi Abdullah Kamçı’ya teşekkür eden Beyazay Derneği Başkanı Demet Pilevneli, “Burada ağız tadıyla iftar edebiliyorsak, şehrimiz de emniyetle gezebiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Allah bizlere bir kez daha 15 Temmuzlar yaşatmasın” diye konuştu.




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