15 Temmuz kahramanları Aydınlılarla buluştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar" projesi kapsamında 15 Temmuz gecesi FETÖ’nün darbeci askerlerine karşı kahramanlık örneği sergileyen Yaşar Yaldız, Rukiye Dağ, İsmet Doğan ve Abdullah İrgin, Aydınlılarla buluştu.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Aydın Gençlik Merkezinin ev sahipliğini yaptığı "Tecrübe Konuşuyor İçimizdeki Kahramanlar" programı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Dr. Hidayet Sayın Tiyatro Salonunda gerçekleşti. Moderatörlüğünü İsmail Hakkı Ürün’ün yaptığı programa Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Daire Başkanı Rasim Arı, 15 Temmuz’da Marmaris’te şehit düşen Aydınlı Polis memuru Nedip Cengiz Eker’in annesi Güzel Eker, babası Nihat Eker, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seda Sarıbaş, AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Enes Yıldız, daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar” adlı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Efeler Yavuz Selim Sultan Camii İmamı Mustafa Duman’ın Kuran Tilaveti ile başladı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda konuşma yapan Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak; “15 Temmuz’da gördüğüm bir şey vardı ki, Türk gençliği, Çanakkale’deki kınalı kuzuları, milli mücadeledeki yiğitlerin, aslanların, onların gerçek torunları olduğunu onlar kadar yiğit olduklarını bir kere daha gösterdiler. Bu milletin bölünemeyeceğini, bu milletin yenilemeyeceğini, bu aziz Türk Milletinin tarih sahnesinden silinemeyeceğini yedi düvele bir kez daha gösterdiler” dedi.

Aydın Valisi Ömer Faruk Çelik’in konuşmasının ardından sanatçı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz temalı kum gösterisi ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan “Milletin İradesi” ve Gazi Mustafa Tok’un mesajı video ile salondakilere izletildi. Daha sonra 15 Temmuz’u yaşayan konuklar o gece yaşadıklarını anlatarak, tecrübelerini Aydın halkı ve gençlerle paylaştı.