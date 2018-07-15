Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:52

15 Temmuz şehitleri Didim’de dualarla anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılında Didim’de şehitler için Kuran-ı kerim ve mevlit okutuldu; ardından da hayırda bulunuldu.

15 Temmuz şehitleri Didim’de dualarla anıldı

15 Temmuz 2018 14:52


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri Didim’de yapıldı. Didim’de ilk anma etkinliği Merkez Caminde gerçekleştirildi. Merkez Caminde mevlit ile Kuran-ı kerim okunup, ardından dualar edildi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, daire amirlerinin de katıldığı anma etkinliğinin ardından merkez caminde programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
38
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç