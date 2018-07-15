15 Temmuz şehitleri Didim’de dualarla anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile hain darbe girişiminin ikinci yılı dolayısıyla ülke genelinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri Didim’de yapıldı. Didim’de ilk anma etkinliği Merkez Caminde gerçekleştirildi. Merkez Caminde mevlit ile Kuran-ı kerim okunup, ardından dualar edildi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Gürkan Kabakçı, daire amirlerinin de katıldığı anma etkinliğinin ardından merkez caminde programa katılanlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.