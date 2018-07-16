15 Temmuz şehitleri için 15 bin kişilik şerbet hayrı

Nazilli Belediyesi, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için Belediye Meydanındaki Osmanlı Çeşmesi’nden 15 bin kişilik şerbet hayrı yaptı. Uzun kuyrukların oluştuğu şerbet hayrı gece geç saatlere kadar sürdü.

Okunan dualar eşliğinde vatandaşlara şerbet ikramında bulunan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Şerefli, asil Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızan FETÖ’cü hainlerin gerçekleştirdiği bu kalkışmayı, halkımız 250 şehit, 2000’in üzerinde gaziyle bedel ödeyerek püskürtmüştür. Bu hain kalkışmanın ilk saatlerinden itibaren 7’den 70’e herkes Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözünü yerine getirmiş ve FETÖ’cü hainlerin karşısında iman ruhuyla durmuşlardır. Bizlere düşen görev ise şehitlerimizin miraslarına sahip çıkmak ve bundan sonraki nesillere emanetleri aktarmaktır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, Allah birlik ve beraberliğimizi bozdurmasın, şanlı bayrağımızın altında huzur içinde yaşamayı bizlere ve bizden sonraki nesillere de nasip etsin. 15 Temmuz’da Türk Milletinin varlığına darbe vurmak isteyenlere karşı kendini bu millet için siper eden aziz ve kahraman şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum. Ruhları şaad olsun” diye konuştu.