15 Temmuz şehitleri için koştular

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Aydın-İzmir karayolu Atatürk Devlet Hastanesi karşısından başlayan 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Halk Koşusu Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Kent Meydanında sona erdi.

Erkekler kategorisinde birinci Mahmut Çiftçi, ikinci Nasir Gökçeler, üçüncü Seyfettin Eyüpcan Çiftçi olurken, Kadınlar kategorisinde birinci Zekiye Çevik, ikinci Hatice İnger, üçüncü Esra Emre oldu. Koşu sonunda sıcaktan bunalan koşucular su içerek serinledi.

Yaklaşık iki yüz kişinin katıldığı koşuda kadınlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren koşuculara ödülleri Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından verildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz darbe girişimin dünyada eşi benzeri görülmemiş bir girişim olduğunu, bu darbe girişiminin millet tarafından geri püskürtüldüğünü ifade ederek, “Cüretiniz varsa bundan sonra bir kere daha deneyin. 249 insanımızı şehit ettiği, 2 bin 500 insanımızı yaralayıp gazi ettiği böylesi bir darbe girişimi dünyada görülmemiş bir şeydir. Bu darbe yine dünyada eşi benzeri görülmemiş başka hiçbir milletin cesaret edemeyeceği bir şekilde püskürtülmüştür. Milletimizin evlatlarının çıplak bedenleri ile çıplak elleri ile tankın topun önüne helikopterin karşısına çıktığı ve savuşturduğu bir darbe girişimidir. Bu destansı bir mücadeledir. Ve unutulmaması, unutturulmaması gerekir. Gelecek kuşaklara öneminin anlatılması ve yaşatılması gereken bir hadisedir. Ülkemiz bu darbeyi bir daha yaşamasın. Bu şuur gençlerimizde devam etsin. O maksatla bir spor yarışması düzenlendi. Bu hafta 15 Temmuz hadisessi ile ilgikli etkinliklerin olduğu hafta. Finali inşallah Cumartesi akşamı yapacağız” dedi.

“Tüm Aydınlıları meydana davet ediyorum”

Aydın Valisi Yavuz selim Köşger, 15 Temmuz akşamı tüm Aydınlıları meydana davet ederek, “15 Temmuz 2016’da yaşanan ruhla ve bilinçle burada, tekrar bu hadiseyi yaşatalım ve bir kere daha tüm dünyaya haykıralım. Sizin kurduğunuz emperyalistlerin kurduğu ülkemizle ilgili bütün oyunları bu millet çıplak elle ortaya çıkarmaya muktedirdir. Gelin görün cüretiniz varsa bundan sonra bir kere daha deneyin istiyorsanız ama Allah’ın izniyle biz her türlü hileye hurdaya oyuna karşı millet olarak tek yürek olup tek yumruk olmaya bütün gücümüzle bize kurmaya çalıştığınız oyunları bozmaya muktediriz” dedi.

“Aydınlıların özel bir misyonu var”

Vali Köşger, Aydınlıların bu konuda özel bir misyonu olduğunu belirterek, “Türk demokrasi tarihi için Aydınlıların özel bir misyonu var. Bütün Aydının aynı şuurda olduğunu düşünüyorum. Aydının yetiştirdiği evladı Adnan Menderes Türk Demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir kahramandır, vatan evladıdır. Onun torunlarının ona layık bir şekilde Türk Demokrasisine sahip çıktıklarını bu meydandan göstermelerini istiyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri için Halk Koşusu sonunda düzenlenen ödül törenine Aydın Valisi Yavuz selim Köşger, Aydın Garnizon Komutanı Personel Albay Mehmet Parım, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Halil Şen ve daire amirleri katıldı.