15 Temmuz şehitlerini 1600 metrede andılar

Şehitler anısına zirvede Türk bayrağı açıldı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Darbe Girişimi şehitlerini anmak için Aydın’ın en yüksek kesimlerinden biri olan Paşa Yaylası’nda Türk bayrağı ve 15 Temmuz pankartı açtı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminde şehit düşenleri anmak için Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından ‘Zirvede Şehitlere Selam’ programı düzenlendi. Aydın’ın en yüksek kesimlerinden biri olan 1600 rakımlı Paşa Yaylası’nda gerçekleştirilen etkinlikte Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri açtıkları Türk bayrağı ve 15 Temmuz pankartı ile darbelere karşı olduklarını dikkat çektiler. Düzenlenen etkinliğe Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir de katıldı.

“Bu destanı Türk milletine unutturmayacağız”

Büyük Türk Milleti’nin yaptığı 15 Temmuz destanı dolayısıyla Paşa Yaylası’nın zirvesine çıktıklarını belirten Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Gençlerimizle birlikte bu destanı büyük Türk milletine unutturmamak adına bu etkinliği düzenledik. 95 yıllık Cumhuriyet tarihimizde her 10 yılda bir bu millete darbeler yapıldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde de bu millet darbelere kendi destanıyla dur dedi. Büyük Türk milleti bir daha asla darbeler yaptırmayacaktır. Büyük Türk milletinin 2023, 2053, 2071 hedefinde muasır medeniyetler arasında dünyanın bir numaralı olması amacıyla büyük Türk gençliği adına bu isteği ve desteği hep birlikte her zaman sağlayacağız. 1600 rakımlı Paşayaylası’ndan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle anıyoruz. Büyük Türk milletine de şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Umarız milletimize örnek olmuşuzdur”

Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlerinden Habibe Duygu, “Tüm Aydın gençleri adına 15 Temmuz şehitlerimizi anmak için Paşa Yaylası zirvesine çıktık. 15 Temmuz pankartı ve Türk bayrağımızı açarak tüm şehitlerimizi andık ve onları da asla unutmayacağız” dedi.

Yine Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençlerinden Fatih Aydın da, “1600 rakımlı Paşa Yaylası’nda şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak üzere bir zirve faaliyeti gerçekleştirdik. Umarım ülkemizdeki gençlerimize ve milletimize örnek olmuşuzdur. Bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesi gerekiyor. İnşallah ülkemiz bir daha böyle bir darbeyle karşı karşıya kalmaz” diye konuştu.