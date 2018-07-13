15 yaşındaki genç futbolcu kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’na bağlı Davutlar’da meydana gelen trafik kazasında Kumsal Sahil Sitesi önünde seyir halinde olan bir motosiklete plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Kazada motosikleti kullanan Davutlarspor U17 takımı futbolcusu 15 yaşındaki Ogün Tozan hayatını kaybederken, motosikletteki arkadaşı Ladik Sögüt ise ağır yaralandı. Arsenal ve Almanya milli takımının ünlü futbolcusu Mesut Özil hayranı da olan genç futbolcunun ölümü Davutlar’ı yasa boğarken, arkadaşı Ladik Söğüt ise Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Bu arada, Kuşadası’nda meydana gelen diğer trafik kazasında ise Ramazan Kılıç yönetimindeki 20 GH 155 plakalı otomobil dikkatsizlik sonucu Yüksel Yalova Caddesi stadyum kavşağında Büyükşehir Belediyesi üst geçidindeki bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.