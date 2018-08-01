158 yıldır aynı teraziyi kullanıyorlar

Osmanlı döneminden bu yana açık kalan dükkanı şu anda bölgenin ilk aktarı olan Hacı Süleyman Efendi’nin 5. kuşak torunu işletme mezunu 27 yaşındaki Ertuğrul Aksoy işletiyor.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Menderes Nehri’nin karşı yakasında bulunan Bozdoğan ilçesinde yaşayan Hacı Süleyman Efendi, sağlık alanında insanlara faydalı olmak isteyince İstanbul’a gidip aktarlık konusunda eğitim alıyor. Eğitimini tamamladıktan sonra memleketine dönüp aktarlık yapamaya başlayan Hacı Süleyman Efendi’nin 158 yıl önce açtığı dükkan bugün ilk açıldığı günkü orjinalliği ile hizmete devam ediyor.

Aktar dükkanını 5. kuşak olarak işleten Ertuğrul Aksoy, dedesinin dedesinden öğrendikleri bilgilerle halen aktarlık mesleğine devam ettiklerini belirterek “Eskiden ulaşımın sıkıntılı olması ve hastanelerin bu kadar yaygın olmaması nedeniyle bir çok konuda sağlık hizmetini aktarlar verirmiş. Dedemin dedesi Hacı Süleyman Efendi insanlara faydalı olabilmek için 1856’lı yıllarda aktarlık eğitimi almak için babasının da desteği ile İstanbul’a gitmiş. İstanbul’daki eğitimini tamamladıktan sonra Bozdoğan’a gelip bu dükkanı açmış. Dedem Hacı Süleyman Efendi 1908 yılında vefat edince yetiştirdiği oğlu Ali Vasfi Aksoy dedem işi devralmış. 1958 yılında Ali Vasfi Aksoy Dedem vefat edince dükkanın işletmesi Dedem Selahattin Aksoy’a devrolmuş. Dedemden babam Seyfettin Aksoy, babamdan da ben devraldım. 1860 yılından bu yana bu dükkan aynı şekilde devam ediyor” dedi.

Dedesinin dedesinden miras kalan özel bilgilerle çeşitli üretimler yaptıklarını ve 158 yıllık orjinalliği koruduklarını belirten Ertuğrul Aksoy, “Belki de Aydın’da nesilden nesle devam eden bizim bu dükkan kadar geçmişi uzun bir dükkan yok. Devraldığım bu mirası ben de çocuklarıma aktarmak istiyorum” diye konuştu.