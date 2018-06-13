Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran tarihinde Kuşadası’nda meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelisi Şerif K.’nın olay yerinden kaçması üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri bıçaklama yaralama olayının şüphelisi Şerif K.’yı yakaladı. Yapılan araştırmada 17 ayrı suçtan çeşitli mahkemeler tarafından arandığı belirlenen şüphelinin ayrıca 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.