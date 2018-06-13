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13 Haziran 2018 14:32

17 suçtan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Kuşadası’nda bıçakla yaralama olayının şüphelisi olarak yakalanan zanlının 17 ayrı suçtan arandığı ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

17 suçtan aranan ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

13 Haziran 2018 14:32


Edinilen bilgiye göre, 10 Haziran tarihinde Kuşadası’nda meydana gelen bıçakla yaralama olayının şüphelisi Şerif K.’nın olay yerinden kaçması üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu polis ekipleri bıçaklama yaralama olayının şüphelisi Şerif K.’yı yakaladı. Yapılan araştırmada 17 ayrı suçtan çeşitli mahkemeler tarafından arandığı belirlenen şüphelinin ayrıca 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Zanlı ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




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