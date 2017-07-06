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06 Temmuz 2017 09:24

1792 metre yükseklikteki Madran Baba türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 1792 metre yükseklikteki Madran Dağı zirvesinde bulunan Madran Baba türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

1792 metre yükseklikteki Madran Baba türbesi ziyaretçi akınına uğruyor

06 Temmuz 2017 09:24


Aydın’da sıcaklıkların artması ile birlikte serin yer arayışına giren vatandaşlar 1792 metre yükseklikteki Madran Baba türbesini ziyaret edip hem dua ediyor, hem de aşırı sıcaklardan kaçıp serinleme imkânı buluyorlar.


Madran Baba türbesini ziyaret eden vatandaşlar dua edip dileklerinin gerçekleşmesi için adaklık kurban da kesiyorlar. Ziyaret edenlerin arasında çoğunluğu Bozdoğan’ın Alamut Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar oluşturuyor. Ziyarette bulunan vatandaşlar, ayrıca türbenin bulunduğu yerdeki eski taş evlerde konaklama imkânında da faydalanabiliyorlar.


Madran Baba türbe sorumlusu Şakir Çürükkaya, “Türbeye gelen vatandaşlar türbede dua ettikten sonra ister kendilerinin getirdiği kurbanlık hayvanını, isterse de burada bulunan kurbanlık hayvanlardan satın alarak kesebiliyor. Kesim ve pişirme işlemini biz yapıyoruz. Kesilen kurbanlık hayvanları kuyu tandırda pişiriyoruz. Her ne kadar küçük bir bakkal dükkânı olsa da vatandaşlar buraya gelirken yanlarında yiyecek içeceklerini getirmeleri gerekiyor. Buraya gelen ziyaretçilerimiz konaklama imkânına da sahip. İsteyen kişiler buradaki taş evlerde konaklayabiliyor. Ama geceleri soğuk olduğundan dolayı yanlarında battaniye getirmelerini istiyoruz. Madran Baba türbesini ziyaret edecek kişilerin bir gün önceden bizi aramaları gerekiyor. Çünkü bu aralar sıcaklıkların artması ile burası çok rağbet görüyor” dedi.


Madran Baba Türbesi, bazı kaynaklara göre, Madran Baba’nın kim olduğu, nereden geldiği ve hangi dönemde yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, Türklerin Anadolu’ya geldiği devirlerde bölgeye yerleşmiş bir veli, bir gazi, derviş olduğu hakkında yaygın bir kanaat vardır. Madran Baba’yı, Evliya Çelebi’ninde ziyaret ettiği rivayet ediliyor.




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