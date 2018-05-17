18. Direklerarası Seyirci Ödülleri sahiplerini buldu

Efeler Belediyesi kültür ve sanat alanında fark yaratmaya devam ediyor. Düzenlediği tiyatro günleri, konserler, uluslararası çalıştaylar ile adından sıkça söz ettiren Efeler Belediyesi, tiyatro sanatçıları için önemli rol oynayan Direkler Arası Seyirci Ödülleri’nin bu yılki ev sahipliğini yaptı.

Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu ‘Halk Jürisi’ üyeleri, 2017-2018 Tiyatro Sezonu’nda Ege Bölgesi’nde sahne alan oyunları seyrederek, performans, tasarım ve yapımlar kategorilerinde başarılı olarak değerlendirdiği oyun, oyuncu ve tiyatro ödülleri Aydın Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Direklerarası Seyircileri Koordinatörü Ömer Şahinbaş, “Direklerarası Seyirci Ödülleri’nin bu yıl 18’inci ödül törenini gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Bugüne kadar sanata ve sanatçıya önem veren Efeler Belediyesi bugün de bizleri yalnız bırakmadı. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a tiyatroya verdiği değerden dolayı ve bu gecenin burada düzenlenmesinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuşarak Başkan Özakcan’a teşekkür plaketi takdim etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Efeler Belediyesi olarak, halkımızla güzel sanatların her dalı ile buluşturmak ve güzel sanatlarla ilgili çalışmaları ve onları yaşama bağlayacak ortamı hazırlamanın gayreti ve çabası içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Tiyatro insanlık tarihi kadar eski, insana, insanla insanı anlatan bir güzel sanat dalı. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ diyor. Bunu söylerken, toplumun güzel sanatların herhangi bir dalı ile ilgilenmesini öngörüyor ve öneriyor. Dünyada insanları mutlu etmenin, yüzlerini güldürmenin de en önemli silahı güzel sanatların herhangi bir dalıdır. Her bireyin güzel sanat dallarından biri ile alakalı hobisi olmalı. Bu hobiye sahip olduğumuz ve yaşama geçirdiğimiz ölçüde yaşamaktan, toplumcu, sosyal bir insan olmakla daha mutlu bir yaşam süreceğimize inanıyorum. Tiyatro zaman zaman güldüren, zaman zaman düşündüren ama güldürüp, düşündürürken de eğiten bir güzel sanat dalımız. Bu güzellikleri giderek artan bir ivme ile Efeler halkımızla paylaşmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından ödüller teker teker sahiplerini bulurken, ödül töreni sonrası tüm katılımcılar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.