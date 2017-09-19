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19 Eylül 2017 11:29

19 Eylül Gaziler Günü, Didim’de törenle kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Gazilik unvanı verilmesi sebebiyle her yıl 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle Didim’de tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü, Didim’de törenle kutlandı

19 Eylül 2017 11:29


Kent meydanında yapılan çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Didim Belediye Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilcisi Sefer Tatar, kamu kurum amirleri, siyasi parti ilçe temsilcileri, oda başkan ve yöneticileri, Didimli gaziler ile öğrenciler katıldı.Tören öncesinde Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Gazileri tek teke dolaşarak günlerini kutladı ve kırmızı karanfil hediye etti.


Törenler çelenk koyma töreniyle başladı. İlçe Protokolü, Didimli Gaziler, THK Didim Şubesi ve ADD Didim Şubesi sırayla Atatürk anıtına çelenk koydu. Ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal marşı okundu.


Törene ilk konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Didim temsilciliği üyesi Gazi İlker Türkoğlu “19 Eylül Gaziler günü; muharip gazi harbe katılıp savaştan sağ dönen insanlardır. Bu unvan devlet tarafından verilir. En büyük Gazi TBMM kararıyla Ulu Önder Atatürk’tür. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgale alışık olmayan büyük bir millettir. Bu uğurda tarihinde bir çok insanı şehit ve gazi vermiştir” dedi.


Kurtuluş Savaşını anlatan Türkoğlu Sakarya Meydana muharebesinden yaralanan Ulu Önder Atatürk’e 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından Gazilik ve Mareşallik unvanı verildiğini söyledi. Türkoğlu sözlerini şöyle tamamladı; “Dün olduğu gibi bugünde düşman içten ve dıştan bağımsızlığını yok etmeye çalışmaktadır. Bu süreçte ülkemizin ebediyeti için mücadele ederek canlarını veren Tüm şehitlerimize ve Gazilerimize şükranlarımı sunarım”


Didim Kız Teknik ve Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Aslan Kireç ise konuşmasında Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk’e TBMM tarafından Gazilik unvanının verildiği gün olduğunu belirtti. Kireç Türk milletinin hayatın bir sürecinde şehit ve gazilerin yazdığı destanları övünçle anlattığını belirterek, Ulu Önder Atatürk’ün de Gazilik unvanının büyük bir gururla taşıdığını da dile getirdi.




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