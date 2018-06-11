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11 Haziran 2018 11:59

‘19. Yüzyıl Ortalarında Çine Kazası’ kitabı yayımlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın’ın tarihiyle ilgili çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

‘19. Yüzyıl Ortalarında Çine Kazası’ kitabı yayımlandı

11 Haziran 2018 11:59


Büyükşehir belediyesinin katkısıyla Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi Lütfi Budak’ın “19. Yüzyıl Ortalarında Çine Kazası” kitabı Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle kültür meraklılarıyla buluştu.


1800’lü yıllardaki Çine’nin sosyo ekonomik tarihinin derinlemesine anlatıldığı, Çine’nin o dönem tarihinin kapısını aralayan kitapta Başbakanlık Osmanlı arşivi birincil kaynak olarak kullanıldı.


Kitabın yazarı Lütfi Budak kitabın Çine’nin tarihine ışık tuttuğunu belirtirken “Çine ilçesi ve çevresi ile alakalı bugüne kadar yapılmış olan bir temettuat defteri çalışması mevcut değildi. Buradan hareketle biz 19. yüzyıl ortalarında bir Osmanlı kazasında sosyo ekonomik yapının nasıl olduğu sorusunun yanıtını aramaya çalıştık” dedi.


Yazar Lütfi Budak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na kitabın basılmasına verdiği destek için teşekkür ederken, başkan Çerçioğlu da “Aydın Büyükşehir Belediyemiz tüm hizmetleri gibi kentimizin tarihi ve kültürel belleğinin geliştirilmesi yönünde de büyük çaba içerisindedir. Bu nedenle araştırmacılara ve tarih meraklılarına daha donanımlı bir arşiv sağlayabilmek için Aydınımızın tarihini ve kültürünü bilimsel çevrede ortaya çıkaracak her çalışmayı destekleyecek çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.


Kültürel çalışmalara önem veren ve öncü olmaya özen gösteren başkan Çerçioğlu “Çine ilçemizin sosyo ekonomik tarihine ışık tutan bu önemli araştırmayı yayımlayarak ilgililere ve bilim dünyasına bir başvuru kaynağı hediye etmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.




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