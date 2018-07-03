Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 11:18

2 Temmuz’da hayatını kaybedenler Didim’de anıldı

2 Temmuz 1993’de Sivas’tan yaşanan ve 33 kişinin hayatını kaybettiği olaylarının 25.

2 Temmuz’da hayatını kaybedenler Didim’de anıldı

03 Temmuz 2018 11:18

yılında Didim Demokrasi Platformu üyeleri basın açıklamasında bulundu.


Didim Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen anma etkinliği kapsamında Didim cem evinde toplanan grup pankartlarla ve sloganlarla kent meydanına kadar polis güvenliği eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, CHP İlçe Başkanı Nurettin Koçak, Didim Cem evi derneği başkanı Hüseyin İlhan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından grup adına basın açıklamasını Didim Cem evi derneği yönetim kurulu üyesi Barış Bozkır okudu. Bozkır tarafından yapılan açıklamada “Bundan tam 25 yıl önce 2 Temmuz 1993 yılında Türkiye ve Dünya tarihine kara bir leke olarak kazınan Sivas Madımak Katliamının yıl dönümü Sivas katliamı, Cumhuriyete, demokrasiye, özgür düşünceye ve en önemlisi insanın yaşama hakkına bir saldırıydı. Bu vahşet yalnızca ülkemiz tarihinde değil, insanlık tarihinde de kara bir leke olarak kalacaktır.Orada yalnızca masum 35 aydınımız yakılmadı. 0 gün 35 masum can ile birlikte insanlığın binlerce yıldır yükselttiği insani değerlerde yakılmıştır” ifadelerine yer verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç