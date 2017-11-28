2016 yılında Suriyeli 6 bin 495 yengemiz, 377 eniştemiz oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2016 yılında evlenen 590 bin 716 Türk erkeğinin yaklaşık 22 bin 583’ü yabancı uyruklu kadınları tercih etti. Yabancı uyruklu gelinlerin de yaklaşık yüzde 35’i Suriyeli kadınlardan oluştu.

Ülke genelinde kadın erkek nüfusu birbirine çok yakın olmasına karşın Türkiye’de evlenen erkeklerin yabancı seçiminde Suriyelileri daha çok tercih ettiği, Türk kadınların ise en çok Almanlarla evlilik yaptığı belirlendi. 2016 yılında yabancı bir ülke erkeği ile evlenen 3 bin 777 Türk kadınına karşılık Türk erkekleri dışarıdan 22 bin 583 gelin getirdi. Yabancı gelinlerde 6 bin 495 gelinle Suriye ilk sırayı alırken, 2 bin 644 gelinle Almanya ikinci sırayı, 2 bin 170 gelinle de Azerbaycan 3. sırayı aldı. Aynı dönem içerisinde Türkiye’den Almanya bin 338, Suriye 377, Avusturya 291 gelin aldı.

TÜİK verilerine göre; 2016 yılında ülke genelindeki erkeklerden 590 bin 716’sı evlenirken, aynı dönemde evlenen kadın sayısı ise 571 bin 910 oldu. 2016 yılında evlenen Türk erkeğinin sayısı evlenen Türk kadının sayısından 18 bin 806 kişi fazla oldu.

Türkiye’de 2015 yılında 602 bin 982 çift evlenirken 2016 yılında evlilik oranı artan nüfusa rağmen yüzde 1,4 azaldı. 2015 yılında 131 bin 830 çift boşanırken, 2016 yılında boşanmalar da yüzde 4,3 azalarak 126 bin 164 oldu.