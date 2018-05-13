22.M.Sunullah Arısoy Şiir Ödülü Beytullah Kılıç’ın oldu

Sunullah Arısoy Şiir Ödülü, F. Özel Arabul Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle sahibini buldu.

Bu yıl 22’inci kez verilen ödüle "Dip Kuruntusu" adlı dosya ile Beytullah Kılıç layık görüldü. KUAKMER’de düzenlenen ödül töreninde Beytulah Kılıç ödülünü Belediye Başkanı Sayın Özer Kayalı, KEGEV ve KUAKMER Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şefik Sözer, M. Sunullah Arısoy’un Eşi Sayın Ülkü Arısoy’dan aldı. Ödüle layık görülen Beytullah Kılıç, başta ailesi olmak üzere çıktığı şiir yolculuğunda kendisine emek veren ve yanında olan herkese teşekkür ederek Sunullah Arısoy Şiir Ödülü’ne layık görülmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Seçici Kurul’da Hidayet Karakuş, Ayten Mutlu, Ahmet Özer, Çiğdem Sezer ve Halim Yazıcı’nın yer aldığı yarışmanın ödül törenine Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı ve KEGEV Başkanı Şefik Sözer ve Sunullah Arısoy’un eşi Ülkü Arısoy ile çok sayıda sanatsever katıldı. Törende konuşan Başkan Kayalı, kültür sanat organizasyonlarını uzun yıllar boyunca sürdürmenin zorluğuna dikkat çekerek Sunullah Arısoy Şiir Ödülü’nün 22 yıldır sürdürülmesine katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti. KEGEV Başkanı Sözer ise, KEGEV’in kurulduğu 1990 yılından bu yana Kuşadası için eğitim alanında çok önemli bir hizmet verdiğini belirterek "Kuşadası’nda artık sadece turizm ve ticaret değil kültür de konuşulmaya başlandı. Bunu bu işe inanmış, gönül vermiş dostlarımızın değerli katkılarıyla başardık. Bu konuda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.