23. Didim Barış Festivali hazırlıkları devam ediyor

düzenlenecek olan “Didim Barış Festivalinin” içeriğiyle ilgili olarak Didim Belediyesinde bir toplantı düzenlendi.

düzenlenecek olan Didim Barış Festivalinin içerik toplantısı Didim Belediye Meclis salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Salih Bankoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar ile Odalar, Sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

31 Ağustos ila 2 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan festivalle ilgili olarak katılımcıların görüş ve önerileri alındı. Festival kapsamında bu yıl festivalin ilçe merkezinde mahallelere yayılması konusu da görüşüldü. Bu yıl festival konusu olarak “Mülteci çocuklar ve Barış” olarak kabul edildi. Festival kapsamında olduğu gibi 31 Ağustos’ta yerel bir müzik grubuyla konser verilecek açılacak. Ardından 1 Eylül günü “Çocuklar barışı çiziyor” akşam saatlerinde Barış yürüyüşü ve barış meşalesinin yakılması etkinlikleri yapılacak. Aynı gün akşam ise Pop Müziğinin güçlü isimlerinden “Emre Aydın” konseri düzenlenecek.