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02 Temmuz 2018 10:21

23 kaçağa aracılık eden organizatör tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmene para karşılığında yardım eden organizatör tutuklandı.

23 kaçağa aracılık eden organizatör tutuklandı

02 Temmuz 2018 10:21


Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesi Dilek Yarımadası Milli Parkı bölgesinde yaptıkları çok yönlü araştırmada 13’üyetişkin 10 çocuk 23 kaçak göçmeni tespit etti. 19’u Irak ve 4’ü Suriye uyruklu kaçakların tespit etmesi üzerine yapılan operasyon esnasında, asayiş timlerini fark eden 1 şüpheli şahsın kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu ormanlık arazi içinde yakalanan şüphelinin, yapılan sorgulamasında İ.Y. isimli şahıs olduğu ve yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edildi.


Gözaltına alınan İ.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Söke Kapalı Cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu şahıslar, adli ve idari işlerini yapılarak Aydın Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.




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